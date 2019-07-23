Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

28 dakika önce

Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi. - İSLAMABAD
Pakistan, Ketta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:40 Kaynak: İHA
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