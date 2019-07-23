Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı
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Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı

6 dakika önce

Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 3 ölü, 15 yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan Eyaleti'nin Ketta kentinde bir bisiklete yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Olay sonucu bölgeye çok sayıda ambulans aktarılırken polis tarafından yapılan açıklamada henüz kimliği belirlenememiş teröristlerin özelikle halkı hedef aldığı kaydedildi.
(İHA)
Pakistan, Ketta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
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