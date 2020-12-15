Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu

Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı

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Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı

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