Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı

15.12.2020 16:49

Son dakika haberi: Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi.

Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Karaçi Üniversitesinde patlama meydana geldi. Olayda 4 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Karaçi Üniversitesinin Şeyh Zayed Kapısında patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Çevrede park halinde bulunan araçlar patlama nedeniyle büyük zarar gördü. Polis saldırganların kampüsün kapısına patlayıcıyı atıp kaçtıklarını söyledi.

(Abid Mazhar/İHA)

Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı
Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı
Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı
Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı

Pakistan, Patlama, Karaçi, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Pakistan'da patlama: 4 yaralı - Son Dakika


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