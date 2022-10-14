Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı

14.10.2022 19:19

- Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

- Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı

KARAÇİ - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Mastung bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Komiser Yardımcısı Mastung Sultan Bugti, saldırıda aşiret lideri Şah Nawaz Bangulzai'nin aracının hedef alındığını söyleyerek, yaralıların hastanede tedavi altına alındıklarını söyledi.

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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