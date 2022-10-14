Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Mastung bölgesinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Komiser Yardımcısı Mastung Sultan Bugti, saldırıda aşiret lideri Şah Nawaz Bangulzai'nin aracının hedef alındığını söyleyerek, yaralıların hastanede tedavi altına alındıklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Pakistan'da patlama: 5 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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