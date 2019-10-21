Son Dakika Haberleri: Pakistan'da patlama: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da patlama: 5 yaralı

Pakistan'da patlama: 5 yaralı

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Pakistan'da patlama: 5 yaralı, System.String[]

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.


Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta kentinde bir polis aracına patlayıcı yerleştirilmiş motosikletle saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü polis 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.


Polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonuna alırken patlamanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yaralıları Ketta Sivil Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. - KETTA

Pakistan, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:38 Kaynak: İHA
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