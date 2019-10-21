Pakistan'da patlama: 5 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde, polis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Ketta kentinde bir polis aracına patlayıcı yerleştirilmiş motosikletle saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3'ü polis 2'si çocuk 5 kişinin yaralandığı belirtildi.



Polis ekipleri olay yerini güvenlik kordonuna alırken patlamanın ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yaralıları Ketta Sivil Hastanesi'ne götürdüğü bildirildi. - KETTA