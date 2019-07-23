Son Dakika Haberleri: Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı
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Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı

1 saat önce

Pakistan'ın Belucistan vilayetinde, pazar yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.

Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı, System.String[]
Pakistan'ın Belucistan vilayetinde, pazar yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi de yaralandı.
Pakistanlı yetkililerin yaptığı açıklamada, Quetta bölgesinde bombanın pazar kurulan alanda patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Belucistan İçişleri Bakanı Mir Ziyaullah Longove, yaptığı açıklamada, patlamayı "Pakistan'ın düşmanları tarafından düzenlenen terör eylemi" olarak nitelendirirken, bölgede acil durum ilan edildiğini de dile getirdi.
Patlamanın sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.
Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:41 Kaynak: AA
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