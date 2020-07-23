Pakistan'da pazar yerinde patlama: 20 yaralı - Son Dakika

Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Parachinar kentinde pazar yerinde meydana gelen patlamada en az 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Parachinar kentinde bulunan bir pazar yerinde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 1'i çocuk en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Parachinar Hastanesinden Doktor Qaiser Hasan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirtti. Polis memuru Najab Ali ise patlamanın nedeninin bir sebze arabasının içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğunu aktardı.

Söz konusu pazar yerinin, geçmişte sık sık terör saldırılarının hedefi olduğu belirtildi. Polis bölgeyi kordon altına alırken, bomba imha ekibi de bölgede başka patlayıcı olup olmadığını araştırıyor. - KARAÇİ