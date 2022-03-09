Pakistan'da Peşaver'deki saldırıyla bağlantılı 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'da polis, Peşaver'de 4 Mart'ta Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısıyla bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Terörle Mücadele Departmanı tarafından Peşaver'deki intihar saldırısıyla bağlantılı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Yetkililer, operasyonda saldırıyla bağlantılı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Peşaver'de 4 Mart Cuma günü Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısında 63 kişi hayatını kaybetmiş, 200'e yakın kişi yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlenmişti.