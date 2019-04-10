Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Petrol Tankeri Devrildi

Pakistan'da Petrol Tankeri Devrildi

57 dakika önce

- Pakistan'da petrol tankeri devrildiKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde petrol tankeri devrildi.

- Pakistan'da petrol tankeri devrildi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde petrol tankeri devrildi. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde petrol tankeri devrilerek alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kazada can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı Devrilen petrol tankerinin içerisinde bulunan yakıtın etrafa yayılması sonucu alevlerin yayıldığı belirtiliyor. Görgü tanığı bir kişi, yoldan geçenlerin yanan yakıtın üzerine kum atarak söndürmeye çalıştığını aktardı. İtfaiye ekipleri, yangının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, bir konteyneri geçmeye çalışırken petrol tankerinin devrildiğini belirtiyor. Ayrıca kazanın yaşandığı bölgede bir petrol tankerinin daha alevler içinde kaldığı bildirilirken, kazada çarpışıp çarpışmadıkları henüz bilinmiyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:08 Kaynak: İHA
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