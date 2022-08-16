Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü

16.08.2022 09:44

- Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

- Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü

KARAÇİ - Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün petrol tankeriyle çarpışması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Bahawalpur kenti yakınlarındaki M-5 Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, petrol tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Feci kazada en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı açıklandı. Kazanın aşırı hızla seyreden otobüsün kontrolden çıkarak petrol tankeriyle çarpışması sonucu meydana geldiğini belirtildi. Lahor'dan kalkan otobüsün varış noktasının Karaçi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da petrol tankeriyle yolcu otobüsü çarpıştı: 20 ölü - Son Dakika
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