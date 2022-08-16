Pakistan 'ın Bahawalpur kenti yakınlarındaki M-5 Otoyolu'nda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, petrol tankeriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından iki araç da alev alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü - Son Dakika

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