Son Dakika Haberleri: Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı
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Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı

1 saat önce

Pakistan'da üç canlı bomba tarafından bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.

Pakistan'da polis kontrol noktasına saldırı, System.String[]
Pakistan'da üç canlı bomba tarafından bir polis kontrol noktasına düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti, iki polis yaralandı.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletinin Loralay kentindeki polis güvenlik noktasına üç canlı bomba tarafından saldırı düzenlendi.
Kontrol noktasının dışında bekleyen güvenlik görevlisinin canlı bombaları fark etmesi üzerine başlayan çatışmada bir saldırgan öldürülürken diğer ikisi kontrol noktasındaki karakoldan içeri girdi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri ile karakola giren teröristler arasında çıkan çatışmada, Allah Navaz isimli bir polis memuru hayatını kaybetti, teröristlerden biri üzerindeki bombayı patlattı, diğeri ise çatışmada ölü ele geçirildi.
Belucistan Emniyet Müdürü Muhsin Hasan Butt, saldırı sırasında karakolda polis memurları için sınav yapıldığını kaydetti.
Olayın ardından bölge güvenlik kordonu altına alınırken, çevrede operasyon başlatıldı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Loralay ketinde 30 Ocak'ta polis eğitim merkezine düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetmişti. Bu saldırı sırasında eğitim merkezinde aday polis memurları için sınav yapılıyordu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Pakistan, Polis, Güncel
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