Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı - Son Dakika

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Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı
7 saat önce
Pakistan'ın Kuetta kentinde düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Pakistan'ın Kuetta kentinde düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
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