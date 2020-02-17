Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı

7 saat önce

Pakistan'ın Kuetta kentinde düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Kuetta kentinde düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan'da protesto sırasında patlama: 7 ölü 21 yaralı

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:18 Kaynak: AA
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