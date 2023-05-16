Kömür madeni için iki aşiret birbirine girdi, 16 ölü var - Son Dakika
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Kömür madeni için iki aşiret birbirine girdi, 16 ölü var

Kömür madeni için iki aşiret birbirine girdi, 16 ölü var

16.05.2023 13:53

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde gerçekleşen olayda iki düşman aşiret kömür madeni için birbirine girdi. Silahlı kavgada 16 kişi ölürken 4 kişi yaralandı. Polis ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine gelerek yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Polis, zanlılar hakkında dava açtı ve soruşturma başlattı.

Kohat polis yetkilileri Xinhua'ya verdikleri demeçte, olayın Pazartesi günü geç saatlerde eyaletin Kohat ilçesine bağlı Darra Adam Khel aşiret bölgesinde iki grup arasında bir kömür madeninin sınırına ilişkin yaşanan ihtilaf nedeniyle meydana geldiğini, 16 kişinin öldüğünü ve 4 kişinin de yaralandığını belirtti.

KÖMÜR MADENİNDE ÇATIŞTILAR

Polis, olayın iki aşiret arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle yaşandığını, rakip aşiretleri uzlaştırmak için yerel bir aşiret mahkemesi olan Jirga'da birkaç oturumun gerçekleştiğini ifade etti. Ancak Pazartesi günü kömür madeninde çalışırken karşı karşıya gelen gruplar arasında çatışma çıktı.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Yerel basında çıkan haberlere göre polis ve kurtarma ekipleri hemen olay yerine intikal ederek yaralıları yakındaki bir hastaneye kaldırdı. Polis, zanlılar hakkında dava açtı ve soruşturma başlattı. Kolluk kuvvetlerinin tartışmalı kömür madeninde kontrolü sağladığını açıklayan polis, bazı suçluların ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını ve onları yakalamak için arama operasyonunun sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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