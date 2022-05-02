Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu - Son Dakika
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Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu

02.05.2022 11:12
Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu

İSLAMABAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'da hafta sonu tren istasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için evlerine gitmek isteyen yolcularla doldu.

İSLAMABAD, 2 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'da hafta sonu tren istasyonları, Ramazan Bayramı'nı kutlamak için evlerine gitmek isteyen yolcularla doldu.

Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu

Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonunda trenden el sallayan yolcular, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu

Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonundaki yolcular görülüyor, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu

Pakistan'ın Lahor kentinde Ramazan Bayramı öncesinde bir tren istasyonunda trene binen yolcular, 30 Nisan 2022. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

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Ramazan Bayramı, Pakistan, Mayıs, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Pakistan'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Tren İstasyonları Doldu - Son Dakika


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