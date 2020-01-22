Pakistan'da SARS benzeri koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) yüzde 80 benzerlik taşıyan yeni tip koronavirüse (nCoV) karşı önlem alma uyarısında bulundu.

NIH'tan yapılan açıklamaya göre, sınır noktalarında, havalimanlarında ve hastanelerde çalışan personele, virüsün görüldüğü ülkeler ve özellikle Çin'den gelenlerin özellikle incelenmesi talimatı verildi.

Son 14 günde Vuhan kentinde bulunanların risk grupları arasında yer aldığı kaydedildi.

Herhangi bir grip vakasının da söz konusu virüs olma riski göz önünde bulundurularak kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

17 kişi ölmüştü

Çinli yetkililer, Vuhan'da aralık ayında ortaya çıkan virüsün, şimdiye kadar tespit edildiği kişi sayısının 444'e ulaştığını duyurmuştu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiği belirtilmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını da aştı

Yeni koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden 1394'ü müşahede altına alınmıştı.

Vuhan kentinden ülkenin diğer eyalet ve kentlerine gidenler aracılığıyla yayılan virüsün, başta "bulaşıcı olmadığı" açıklaması yapılsa da bundan etkilenen ve hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla Çin hükümeti virüsün bulaşıcı özelliğinin kesin olduğunu bildirmişti.

Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla ülke sınırlarını da aşmıştı. Çin ana karası dışında Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya, Tayland, Avustralya ve ABD'de de virüs tespit edilen kişiler tedavi altına alınmıştı.

Virüsün belirtileri

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs, solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.