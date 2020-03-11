Pakistan'da savaş uçağının düşme anı kamerada - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Pakistan Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait bir savaş uçağı düştü. Uçağın düşme anı, kameraya yansıdı.

Pakistan haber kanalı GEO TV'de yer alan habere göre, hava kuvvetleri sözcüsü, başkentin Shakarparian bölgesinde PAF'a ait F16 savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Uçağın, 23 Mart'ta düzenlenecek bir resmi törene hazırlandığı belirtilirken, pilotun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Uçağın düşme nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Bu arada, uçağın düşme anı, bir kişi tarafından amatör kamerayla saniye saniye görüntülendi.

?Görüntü Dökümü

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-Havadaki uçağın görüntüsü

-Uçağın alçalması

-Düşme anı

-Kaza sonrası çıkan dumanlar