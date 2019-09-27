Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü
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Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:54 Kaynak: İHA
Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yaşanan sel felaketinin yol açtığı çeşitli kazalar sonucunda kentte 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Felaket sonucu pek çok ev ve iş yeri sular altında kalırken, yolların da göle dönmesi sebebi ile pek çok araç trafikte kaldı. - KARAÇİ
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