Son Dakika Haberleri: Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü

1 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yaşanan sel felaketinin yol açtığı çeşitli kazalar sonucunda kentte 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Felaket sonucu pek çok ev ve iş yeri sular altında kalırken, yolların da göle dönmesi sebebi ile pek çok araç trafikte kaldı.

(İHA)

Pakistan, Karaçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da heyecan yaratan gelişme! Devlet Bahçeli bugün de hastaneye gitti
Çavuşoğlu: Güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşamazsak terör örgütlerini temizleriz Show TV spikeri Ece Üner'in "toplanma alanı" göndermesi sosyal medyanın gündemine oturdu İmamoğlu ile görüşemeyen saldırganın, jiletle binaya girme, tırmanma ve yakalanma anı böyle görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 20:50:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]