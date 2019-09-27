Pakistan'da sel felaketi: 5 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı. Yaşanan sel felaketinin yol açtığı çeşitli kazalar sonucunda kentte 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Felaket sonucu pek çok ev ve iş yeri sular altında kalırken, yolların da göle dönmesi sebebi ile pek çok araç trafikte kaldı.

(İHA)