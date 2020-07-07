- Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü - Son Dakika

- Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü

- Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.

- Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü

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KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Yaşanan sel ve su baskınları sonucu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Pakistan'da şiddetli yağışın ardından yaşanan sel felaketinde en az 9 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli rüzgarın çatıları uçurması ve elektrik çarpması sonucu en az 9 kişinin öldüğü ifade edildi. Kurtarma ekipleri ölenler arasında bir çocuk ve kadın bulunduğunu aktardı. Pakistan'ın Karaçi şehrinin Malir bölgesindeki Ibrahim Hyderi köyünde bir evin çatısının çökmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 yaşındaki bir kızın ise duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Pakistan hava durumu tahminlerine göre yoğun yağışların önümüzdeki 2 gün içerisinde etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Pakistan'da sel felaketi: 9 ölü - Son Dakika
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