Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı

08.05.2022 12:07

Son dakika gelişmesine göre - Pakistan'da selde köprü yıkıldı Pakistan'da buzul gölün taşması sonucu meydana gelen selde bir köprü yıkıldı.

- Pakistan'da selde köprü yıkıldı

İSLAMABAD - Pakistan'da buzul gölün taşması sonucu meydana gelen selde bir köprü yıkıldı.

Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaletinin Hunza bölgesindeki Karakurum Otoyolu üzerindeki Hassanabad Köprüsü, buzul gölünün taşması sonucu yaşanan selde yıkıldı. Hunza Polis Müfettişi Zahoor Ahmed yaptığı açıklamada, buzul gölünün dün sıcaklık nedeniyle erimeye başladığını ve meydana gelen selin köprüyü yıktığını belirtti. Eyalet polisi, köprünün yıkılmasının ardından trafiğin Sas Valley yolu üzerine yönlendirildiğini açıkladı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, selin köprüyü yıkarak parçalarını sürüklediği görüldü.

Yetkililer sel nedeniyle sivillerin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtirken, polis ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Hassanabad Köprüsü'nün yıkılmasının ardından ulaşımın kesildiği Hassanabad köyünde akaryakıt, gıda ve su sıkıntısı yaşanabileceği belirtildi.

Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı
Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı
Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı
Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Pakistan'da selde köprü yıkıldı - Son Dakika


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