Pakistan'da senato başkanı seçimi iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi - Son Dakika

Pakistan'da bugün gerçekleşecek senato başkanı ve senato başkan yardımcısı seçimi, iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi.

Senato başkanı ve senato başkan yardımcısı seçimi öncesi iktidardaki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ile 11 muhalefet partisinden oluşan Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) arasındaki sıkı rekabet sürüyor.

Senato başkanlığı seçimi öncesi 3 Mart'ta seçilen 48 yeni senatör, yemin ederek bugün görevlerine başladı.

Muhalefet partilerinden Senatör Mustafa Navaz Kokar ile Musadık Malik, oylama kabinlerinde gizli kamera bulduklarını öne sürdü.

İddianın duyulmasının ardından parlamentonun üst kanadı senatoda, muhalefet milletvekilleri hükümet aleyhine sloganlar attı.

Ayrıca muhalefet milletvekilleri sandık başkanına konunun soruşturulması için mektup yazdı.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Çaudri Favad Hüseyin ise muhalefetin iddiaları ile ilgili olarak söz konusu gizli kameraların kapalı devre kameralar ile karıştırıldığını belirtti. Gizli kameraların algılanmasının imkansız olduğuna dikkati çeken Hüseyin, yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

İki isim yarışıyor

Başbakan İmran Han liderliğindeki PTI, eski Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani'yi yeniden aday göstermişti. Han, senato başkan yardımcılığı için Mirza Muhammed Afridi'nin yarışacağını açıklamıştı.

PDM hareketi ise eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'yi senato başkanı, Mevlana Abdul Gafur Haydari'yi ise senato başkan yardımcısı olarak aday göstermişti.

Toplamda 104 sandalyenin bulunduğu senatoda 100 senatörün oy kullanması bekleniyor.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Senatör Muhammed İshak Dar, Londra'da bulunduğu gerekçesiyle oylamada yer alamayacak. 2017'de Yüksek Mahkeme tarafından "kaçak" ilan edilen Dar, o tarihten bu yana Londra'da bulunuyor.

Cemaat-i İslami Partisi ise senato başkanlığı seçimine katılmama kararı almıştı.

İktidardaki PTI'nın ittifakları ile 47, PDM hareketinin ise 51 oyu bulunuyor.

51 ve üzerinde oy alan kişi senato başkanlığı ipini göğüsleyecek.