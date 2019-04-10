Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Şiddetli Fırtına ve Yağış: 6 Ölü

Pakistan'da Şiddetli Fırtına ve Yağış: 6 Ölü

2 saat önce

Pakistan'ın kuzeybatı kesiminde etkili kuvvetli fırtına ve yağışların yol açtığı su taşkınları sonucu biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da Şiddetli Fırtına ve Yağış: 6 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın kuzeybatı kesiminde etkili kuvvetli fırtına ve yağışların yol açtığı su taşkınları sonucu biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet Afet Yönetim Kurumundan sözcü Taimur Khan, Hayber Pahtunhva eyaletini etkisi altına alan fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar nedeniyle birçok evin hasar gördüğünü, eyaletin bazı kesimlerine elektrik verilemediğini ancak durumun kontrol altına alındığını söyledi.

Khan, şiddetli fırtına ve sağanağın yol açtığı su taşkınlarında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

The News International'ın haberinde de bölgede dün akşamdan itibaren etkili şiddetli yağışlarda, bazı kentlerin sokaklarında su taşkınları oluştuğu kaydedildi.

Eyalet genelinde 50'den fazla kişinin yaralandığının aktarıldığı haberde, fırtına nedeniyle Peşaver ve civarında bazı evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:40 Kaynak: AA
Pakistan, Güncel
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