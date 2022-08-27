Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - Son Dakika
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Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı

27.08.2022 14:18
Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saatte en az 45 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi de yaralandı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel nedeniyle son 24 saatte en az 45 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi de yaralandı. Muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 982'ye ulaştı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurların yol açtığı sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saat içinde selin neden olduğu olaylarda en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti 33 ölü ve 98 yaralıyla selden en kötü etkilenen bölge olurken, Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde 10 can kaybı, 13 yaralı ve Pencap'ta ise 2 ölüm kayda geçti.

Muson mevisiminde toplam ölü sayısı 982'ye ulaştı

Pakistan'da muson yağmurlarının başladığı Haziran ayının ortasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının ise 982'ye, yaralı sayısının ise bin 456'ya yükseldiği aktarıldı. Selden etkilenen bölgelerde devlet kurumları, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kurtarma ve yardım operasyonlarının sürdürüldüğü belirtildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sel felaketiyle mücadele için uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. - İSLAMABAD

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da sel felaketi: son 24 saatte 45 ölü, 113 yaralı - Son Dakika
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