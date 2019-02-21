Pakistan'da Şiddetli Yağış: 12 Ölü
42 dakika önce
Pakistan'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Pakistan
'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal Doğal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lasbella kentinde yoğun yağışın yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ülkenin orta kesimindeki şiddetli yağışlardan dolayı bazı evlerin çatısının çökmesi sonucu ise en az 9 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yağışlardan 200 ailenin etkilendiği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:14 Kaynak: AA
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