Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Şiddetli Yağış: 12 Ölü

Pakistan'da Şiddetli Yağış: 12 Ölü

42 dakika önce

Pakistan'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Pakistan'da Şiddetli Yağış: 12 Ölü, System.String[]
Pakistan'ın orta ve güneybatı kesiminde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal Doğal Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Lasbella kentinde yoğun yağışın yol açtığı selde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki şiddetli yağışlardan dolayı bazı evlerin çatısının çökmesi sonucu ise en az 9 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yağışlardan 200 ailenin etkilendiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:14 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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