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Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı - Son Dakika

Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı

06.01.2022 11:44
Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı

Pakistan'ın Gwadar şehrindeki şiddetli yağış sele dönüşerek en az 300 evi yıkarken yetkililer acil kurtarma çalışmaları için orduyu görevlendirdi.

Pakistan'ın Gwadar şehrindeki şiddetli yağış sele dönüşerek en az 300 evi yıkarken yetkililer acil kurtarma çalışmaları için orduyu görevlendirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Gwadar şehrinde şiddetli yağış sele neden oldu. Selde en az 300 ev yıkılırken binden fazla araç Pakistan- İran sınırında sel nedeniyle mahsur kaldı. Selin binlerce kişiyi evsiz bırakmasının ardından Pakistan Donanması botlar aracılığı ile halk güvenli alana taşındı.

Öte yandan Gwadar Uluslararası Havalimanı'nda şiddetli yağış nedeniyle uçuşlar iptal edilirken Ketta şehrindeki drenaj sistemlerinin de bozulduğu öğrenildi.

Pakistan Meteoroloji Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Gwadar şehrinin de yer aldığı Makran bölgesinde 320 mm yağış oranı ile en yüksek yağışın kaydedildiğini duyurdu. Belucistan Eyaleti Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo ise, kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve Ketta şehrindeki drenaj sistemini temizleme talimatı verdi. Başbakan Bizenjo yönetimin, hava durumunu göz önünde bulundurarak her türlü acil durumla başa çıkmak için hazırlıklı olması gerektiğini belirtirken, hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Pakistan Servisler Arası Halkla İlişkiler Kurumu (ISPR), ordu birliklerinin çeşitli alanlarda biriken suyunun boşaltılması, mahsur kalan turistlerin ve araçlarının güvenli yerlere tahliye edilmesi gibi kurtarma çalışmalarında sivil yönetime yardım edildiğini açıkladı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı
Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı
Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı
Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı

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Pakistan, Tragger, Ketta, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağış en 300 evi yıktı - Son Dakika
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