Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evler çöktü: 17 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evler çöktü: 17 ölü - Son Dakika

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evler çöktü: 17 ölü

28 dakika önce

Pakistan'ın kuzeybatı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle kerpiç evlerin çökmesi sonucu 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evler çöktü: 17 ölü, System.String[]

Pakistan'ın kuzeybatı bölgelerinde şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle kerpiç evlerin çökmesi sonucu 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Hayber Pahtunhva Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Tamur Han, yaptığı açıklamada, çarşamba günü başlayan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle en az 49 evin kısmen veya tamamen yıkıldığını bildirdi.

Han, Çarsadda, Mardan ve Novşera'nın yağışlardan en çok etkilenen bölgeler olduğunu aktararak, hasar gören bölgelere gönderilen yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını ifade etti.

Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle kerpiç evlerin çökmesi sonucu 3'ü kadın, 14'ü çocuk olmak üzere 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü
İran'ın üst düzey komutanlarından Ferhad Debiriyan, Suriye'de öldürüldü Hamile anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren zanlı cinayetleri neden işlediğini itiraf etti Anne ve 5 yaşındaki oğlunu öldüren şüpheli yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 20:59:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle kerpiç evler çöktü: 17 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]