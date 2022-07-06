Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

06.07.2022 20:42
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan'ın Ketta şehrinde dünden bu yana devam eden yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi.

Ketta'nın çeşitli bölgelerinde onlarca ev yıkıldı, yüzlerce ev ve iş yeri de hasar gördü.

Gilgit-Baltistan bölgesinde de aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 4 kadın öldü. Bölgede 200 ev de sel ve heyelanlar sebebiyle yıkıldı.

Pencap eyaletine bağlı Ravalpindi ve Gujranvala şehirlerinde de yağışların yol açtığı kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Kuzey Veziristan bölgesinde sele kapılan 3 kadın yaşamını yitirdi. Miranşah şehrinde üzerine duvar yıkılan bir kadın öldü.

Miranşah'da 2 elektrik iletim kulesinin yıkılması sonucu şehir karanlığa gömüldü.

Ülkede genelinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye çıktı.

Muson sezonunda 77 kişi öldü

İklim Değişikliği Bakanı Şeri Rahman, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, 14 Haziran'dan bu yana muson yağmurları sonucu ülke genelinde 77 kişinin öldüğünü söyledi.

Rahman, ölümlerin 39'unun Belucistan'da kaydedildiğini belirtti.

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Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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