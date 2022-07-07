Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

07.07.2022 12:34
Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Pakistan'ın çeşitli eyaletlerinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaleti ile Gilgit-Baltistan bölgesinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Belucistan'da 10 kişinin daha ölmesiyle son 48 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Yetkililer, bu kişilerden 8'inin sele kapıldığını, 2'sinin de yağışların yol açtığı kazalar sebebiyle öldüğünü kaydetti.

Ketta şehrinin Kila Saifullah bölgesinde kerpiç evlerin yüzde 90'ının ağır hasar aldığını ifade eden yetkililer, çok sayıda kişinin evsiz kaldığını belirtti.

Gilgit-Baltistan'da 250 aile tahliye edildi

Gilgit-Baltistan bölgesinde ise bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle burada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Bölgede evler, yollar, iletişim ve enerji altyapısı ciddi hasar aldı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Evleri yıkılan en az 250 aile ise tahliye edilerek çadır kamplara taşındı.

Dün, Ravalpini ve Gujranvala şehirlerinde 4 kişi ölmüştü. Kuzey Veziristan'da 4 kadın hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde 5 Temmuz'dan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

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Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi - Son Dakika
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