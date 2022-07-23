Güney Asya 'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.