Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi - Son Dakika
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Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

23.07.2022 17:58
Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi

Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı.

Pakistan'da son 5 haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 290'a çıktı, 284 kişi yaralandı.

Ülke genelinde haziranın ortasından bu yana etkili şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde toplamda 9 binin üzerinde ev yıkılırken, çok sayıda köprü ve otoyol hasar gördü.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sebebiyle son 5 haftada Belucistan'da 99, Sindh'te 70, Hayber Pahtunhva'da 61 ve Pencap eyaletinde 60 kişinin yaşamını yitirdiğini ve toplamda 284 kişinin yaralandığını açıkladı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 290'a yükseldi - Son Dakika
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