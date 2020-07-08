Pakistan'da şiddetli yağışlar sırasında elektrik akımına kapılan 7 kişi öldü - Son Dakika

Pakistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında elektrik akımına kapılan 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Yağışların yol açtığı çok sayıda bölgede sel nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Polis, farklı bölgelerde elektrik akımına kapılan 2'si çocuk en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Karsaz Yolun'da elektrik kablolarının bir motosikletin üzerine düşmesi sonucu sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. Model Colony bölgesinde de bir işçinin üzerine elektrik kablosu düşmesi sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı. Karimabad'da da bir işçinin Darul İslam Cami yakınında çalışırken ve Karaçi'nin Nagan Chowrangi bölgesinde 30 yaşındaki başka bir kişinin de elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Muslim Town'da ise bir evde elektrik akımına kapılan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Sindh Enerji Bakanı İmtiaz Şeyh, yağışların başlamasından bu yana elektrik akımı nedeniyle bildirilen ölümlerin araştırıldığını ve konuyla ilgili Ulusal Elektrik Enerjisi Düzenleme Kurumu (Nepra) Başkanı ile görüştüğünü açıkladı.

(İHA)