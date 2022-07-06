Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

06.07.2022 09:55
Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde dünden bu yana 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Aşırı yağışlar sonucu Ketta'da bir evin çatısının çökmesi sonucu, aynı aileden 6 kadın öldü.

Şehrin çeşitli yerlerinde ise sele kapılan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sariab Mills semtinde 50 kerpiç ev yıkılırken dağlık Muslim Bağ bölgesinde 100 ev hasar gördü, yollar su altında kaldı.

Huşnob köyünde de bir köprü yıkıldı, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Wadh, Sarona, Hub, Uthal ve Bela bölgelerinde altyapı zarar gördü, şehrin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı.

Ketta'da dün aşırı yağışların yol açtığı kazalarda 10 kişi ölmüş, şehirde acil durum ilan edilmişti.

YORUMLAR
500
Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü Son dakika! Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu çatısı çöken iki evde 6 kişi öldü
Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:50 Kobradan bile zehirli olan ölümcül deniz yılanının tedavisi sadece bir ülkede yapılıyor
09:42 İmamoğlu'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarına dair kısıtlamasına tepki: Çürümüşlük
09:40 Arnavutköy'de meydan muhaberesi! Düşman aileler arasında çıkan kavgada balta bile kullanıldı
09:32 Haftalık maaşı çok konuşulmuştu! Haaland'ın sözleşme detayı dikkat çekti
09:31 ABD'de 7 kişiyi katleden, en az 30 kişiyi yaralayan saldırgan olay yerinden kadın kılığına girerek kaçtı
09:31 OPEC Genel Sekreteri yaşamını yitirdi
09:31 Polis ve mahallelinin köşe bucak aradığı şüpheli otların arasında saklanırken bulundu
09:23 Böylesi ne görüldü ne duyuldu! Güçlü duygulara alerjisi olan kadın, çok üzülürse ölümün kıyısına geliyor
09:23 TFF Başkanı Büyükekşi'den önemli açıklama: Gerekirse yabancı konusunda sınır getirmeyebiliriz
09:16 Öfkesi dinmeyen Coşkun Sabah, arasının kötü olduğu Ahmet Selçuk İlkan'a veryansın etti: Haddini bilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 10:01:30. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement