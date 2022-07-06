Huşnob köyünde de bir köprü yıkıldı, çok sayıda tarım arazisi zarar gördü.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, Ketta şehrinde dünden bu yana 10 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: AA

Pakistan, Ketta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pakistan'da şiddetli yağışlar sonucu ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.