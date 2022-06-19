Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü

19.06.2022 18:31
Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ve Pencap eyaletlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yağışların yol açtığı sel ve heyelanda Belucistan'ın Sibbi bölgesinde 5, Pencap'ın Dera Gazi Han bölgesinde ise 2 kişi yaşamını yitirdi, her iki eyalette de çok sayıda kişi yaralandı.

Belucistan'da çok sayıda köprü ve yol selde zarar gördü, tarım arazileri de sular altında kaldı.

Pencap'ta da şiddetli yağışlar heyelanlara yol açarken, bazı bölgeler arasındaki trafik akışı güvenlik gerekçesiyle durduruldu.

Meteoroloji Departmanı, yağışların 2 gün daha süreceğini duyururken, halkı şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Lahor şehrinde 17 Haziran'da şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle bir evin çatısının çökmesi sonucu 5 kişi ölmüştü.

YORUMLAR
500
Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi Pakistan'da Belucistan Özgürlük Cephesi'ne üye 6 kişi etkisiz hale getirildi Röportaj: Cpec, Pakistan'ın Gıda Güvenliği Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak Röportaj: Cpec, Pakistan'ın Gıda Güvenliği Sorununu Çözmeye Yardımcı Olacak
Kaynak: AA

Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 18:37:17. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanda 7 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement