Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü

04.03.2022 15:30

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırıda 45 kişi öldü, yaklaşık 65 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan bombalı saldırıda 45 kişi öldü, yaklaşık 65 kişi yaralandı.

Peşaver Emniyet Müdürü Muhammed Ejaz Han, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada bombalı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Han, olayın caminin dışındaki polislere düzenlenen silahlı saldırıyla başladığını, diğer saldırganların ise caminin içerisine kaçarak bombayı patlattığını kaydetti.

Bombalı saldırıda 45 kişinin öldüğünü, yaklaşık 65 kişinin yaralandığını duyuran Han, polislere yönelik saldırıda ise bir saldırganla bir polis memurunun öldüğünü ve bir polisin de yaralandığını belirti.

Görgü tanıkları, cami içinde yaklaşık 150 kişinin bulunduğu bilgisini paylaşırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.

Patlama sırasında camide bulunan ve vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan eski asker Sher Ali de yetkililere ülkedeki Şii Müslümanların daha iyi korunması çağrısında bulundu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken, DEAŞ ve Pakistan Talibanı'nın bölgede benzeri saldırılar düzenlediği biliniyor.

Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen bombalı saldırıda 45 kişi öldü - Son Dakika


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