Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika
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Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

05.03.2022 09:50
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Pakistan'ın Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yapılan intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Yerel basındaki haberlere göre, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 57'ye yükseldi, yaklaşık 200 kişi yaralandı.

Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda saldırıyı üstlendi.

Öte yandan, saldırının Avustralya-Pakistan kriket maçı ile aynı güne denk gelmesi dikkati çekerken, Pakistan makamları Avustralya kriket takımı için alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

Avustralya takımı 24 yıl aranın ardından kriket turnuvası için 27 Şubat'ta Pakistan'a gelmiş ve dün 6 hafta sürecek turnuva başlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ üstlendi - Son Dakika


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