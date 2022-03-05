Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı

05.03.2022 17:07

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı sırasında yapılan intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı sırasında yapılan intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı.

Dün, Peşaver'deki Kucha Risaldar Camisi'nde cuma namazı için cemaatin bir araya geldiği sırada intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, yaralıların sayısı 200'e yaklaştı.

Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı
Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da Şiilere ait camiye düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin cenaze namazı kılındı - Son Dakika


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