Pakistan'da silahlı saldırıda 2 asker öldü - Son Dakika

Eyalette, son olarak ocak ayında Kuetta kentinde el yapımı bombanın patlaması sonucu 2 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Haberde, Pakistan güvenlik güçlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son zamanlarda sınır bölgesindeki devriyeleri sıklaştırdığı da vurgulandı.

Longov, 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda, yaralanan 4 askerin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Belucistan eyaleti İçişleri Bakanı Ziyaullah Longov, yaptığı açıklamada, silahlı bir kişinin İran sınırındaki Turbat kentinde devriye faaliyeti yürüten askerlere saldırdığını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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