- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu - Son Dakika

- Pakistan'da sisli hava kazalara neden oldu

İSLAMABAD - Pakistan'da yaşanan şiddetli sis trafik kazalarına ve solunum problemlerine yol açtı.

Pakistan'ın Lahor kentinde hava kirliliği nedeniyle sisli hava etkili oldu. Sisli hava nedeniyle bölge halkı riskli anlar yaşadı. Sisli hava nedeniyle bölge halkı boğaz ve göz enfeksiyonları yaşarken, yetkililer halka gözlükler ve maske kullanımı uyarısında bulundu.

Ulusal Karayolu Otoritesi, sis nedeniyle Pencap eyalet merkezi ve güneyinde trafik görüş mesafesinin düştüğü ve kazaların meydana geldiğini açıkladı. Otoyol Polisi, sürücülere hız yapmamaları ve sis farları kullanmaların istedi. Yayaların da gerekli olmadıkça trafiğe çıkmamaları uyarısı yapıldı.