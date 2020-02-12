Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi - Son Dakika
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Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine hazırlanan Pakistan'da sokaklar, Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla süslendi.

Başkent İslamabad'da devlet binalarının bulunduğu Constitution Bulvarı, Erdoğan'ın konaklayacağı otelin önü ve havalimanı güzergahındaki yollara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarıyla iki ülke dostluğunu anlatan Türkçe ve İngilizce afişler asıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın bulunduğu afişlerde, İngilizce ve Türkçe "Yaşasın Türkiye-Pakistan kardeşliği" ve "İki ülke tek millet" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 Şubat'ta resmi ziyaret gerçekleştireceği Pakistan'a daha önce 9 kez gelmişti. Bu ziyaretlerin üçünde parlamentoda milletvekilleri ve senatörlere seslenen Erdoğan, Pakistan parlamentosunda en çok konuşma yapan yabancı lider olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Pakistan parlamentosuna dördüncü defa hitap edecek.

Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:59 Kaynak: AA
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