Pakistan'da son 24 saatte 1487 Kovid-19 vakasına rastlandı - Son Dakika

Pakistan'da son 24 saatte 1487 yeni tip (Kovid-19) vakasına rastlandı.

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede görülen 1487 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 271 bin 887'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 24 kişinin yaşamını yitirdiği, salgın dolayısıyla şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayınının 5 bin 787'ye yükseldiği kaydedildi. Son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı, mayıstan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Şimdiye kadar 1 milyon 840 binin üzerinde Kovid-19 testinin yapıldığı Pakistan'da sadece haziran ayında 130 binin üzerinde Kovid-19 vakasına rastlanmıştı.

Pakistan'da hastalığa yakalanıp tedavi edilenlerin sayısı 236 bin 596'ya ulaştı.

Ülkede 29 bin 504 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor.

Öte yandan, sağlık uzmanları, Pakistan'da son haftalarda düşük seyreden günlük vaka sayılarını yapılan testlerin azlığa bağlıyor.

Dünyada en çok vaka görülen 3. ülke konumunda bulunan Hindistan'ın test sayısı Pakistan'ın neredeyse 9 katına ulaşarak 15 milyon 845 bini geçti.