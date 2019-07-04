Son Dakika Haberleri: Pakistan'da son 30 yıldaki yolsuzluklar soruşturulacak
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Pakistan'da son 30 yıldaki yolsuzluklar soruşturulacak

51 dakika önce

Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) Başkanı Cavid İkbal, öncelikli yolsuzluk soruşturmalarının, ülkede son 30 yılda yöneticilik yapanlara yönelik olacağını söyledi.

Pakistan'da son 30 yıldaki yolsuzluklar soruşturulacak, System.String[]
Pakistan Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) Başkanı Cavid İkbal, öncelikli yolsuzluk soruşturmalarının, ülkede son 30 yılda yöneticilik yapanlara yönelik olacağını söyledi.
Pakistan medyasına konuşan İkbal, muhalefet partilerinin NAB'la ilgili eleştirilerine cevap vererek, "Siyasi intikam almak gibi ya da siyasete karışmak gibi bir amacımız yok. Amacımız, ülkede yolsuzlukları ortaya çıkarmak için tüm adımları atmak." dedi.
Ülkenin son 30 yılında yöneticilik yapan kişilerin belirli bir zümreden olduğunu söyleyen İkbal, "Belirli bir zümre, ülkenin son 30-40 yılında yönetimi elinde bulundururken son birkaç aydır başkaları görevde. Son 30 yılda yöneticilik yapanların yolsuzluklarla ilgili soruşturulması öncelikli görevimiz. Ardından son birkaç ayda yöneticilik yapanlarla da ilgili çalışmalarımız olacak." diye konuştu.
İkbal ayrıca yolsuzluk soruşturması yaparken şüphelilerin görevde olup olmamasını önemsemediklerini belirterek, "1980 ve 1990'lı yıllarda bir motoru olanlar bugün Dubai ve Londra'da evleri olan kişiler oldu. Nasıl bu malları aldıklarını sormak bizim görevimiz. Şu an NAB'da bin 250 soruşturma dosyası var. Bazılarını yeterli kanıt olmadığı için devam ettiremiyoruz." ifadesini kullandı.
NAB soruşturmaları kapsamında son bir yılda eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, eski Başbakan Navaz Şerif, eski Pencap Eyaleti Başbakanı ve mevcut ana muhalefet partisi lideri Şahbaz Şerif ile Sindh eyaleti Meclis Başkanı Ağa Siraj Durrani gibi önde gelen isimler tutuklandı veya cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:18 Kaynak: AA
Pakistan, Güncel
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