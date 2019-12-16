Pakistan'da son bir yılda 100'den fazla çocuk felci vakası tespit edildi - Son Dakika

Pakistan'da çocuk felci vakasının bir yılda 12'den 104'e yükseldiği belirtildi.

Pakistan Ulusal Sağlık Enstitüsü ve 4 eyalet ile 2 özel yönetim bölgesinin açıkladığı verilere göre, ülkede son bir yılda 104 çocuk felci vakası kayıtlara geçti. Azad Cammu ve Keşmir ile Gilgit-Baltistan bölgelerinde ise hiç çocuk felci vakası bildirilmedi.

Raporlara göre, vakaların 75'i Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva'da tespit edildi. Ülkede çocuk felci vakası sayısı geçen sene 12, 2017'de ise sadece 8 idi.

Ülkede çocuk felciyle mücadele çerçevesinde bugün yılın son aşı kampanyası başlatılacak ve 4 gün boyunca 39,6 milyon çocuk aşılanacak. Kampanyada, güvenlik güçlerinin de bulunduğu 265 bin kişi görev yapacak.

Pakistan 1994'te başladığı çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 8'e kadar düşürse de son 2 yılda bu vakalarda artış oldu. Bildirilmeyen vakaların bu duruma neden olduğu belirtiliyor.

Çocuk felci, özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda ölüme sebep olabiliyor.