- Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı- Yasağa rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazı camide... - Son Dakika

- Pakistan'da sosyal mesafeli cuma namazı

Yasağa rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazı camide kılındı

KARAÇİ - Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan Karaçi kentinde halk, Ramazan ayının ilk cuma namazını camide kıldı.

Pakistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile kısıtlamalar ve yasaklar altında başlayan Ramazan ayında ilk cuma namazı camide kılındı. Sindh eyaletinde toplu halde cemaatle namaz kılınmasının engellenmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulanırken Karaçi kentinde halk, yasağa rağmen camide bir araya gelerek toplu halde namaz kıldı. Cemaatin sosyal mesafe kuralına uyduğu gözlemlendi.

Bir süre önce Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve eyalet valileri, Sünni ve Şii din adamlarıyla gerçekleştirilen toplantıda ülkede korona virüs vakasının hızla artmasının ardından cemaatle kılınan namazların askıya alınmasını istemişti. Ancak din adamları söz konusu isteği reddetmişti.

Öte yandan Pakistan'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 391'e, toplam vaka sayısı ise 17 bin 439'a yükseldi. Ülke genelinde toplam 182 bin 131 Covid-19 testi yapıldığı belirtilirken 4 bin 315 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ifade edildi.