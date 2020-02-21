Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca, Pakistan'daki yetenekli genç insan kaynaklarına erişim sağlamak için Lahor kentinde "TalentforBIZ" programı düzenlendi.



Etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Proje Müdürü Neşe Gülmez, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbey, Türk kurum temsilcileri ve çok sayıda Pakistanlı katıldı.

Programda konuşan Gülmez, söz konusu etkinliği Pakistan'da düzenlemekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu sayede Türk kurumlarının Pakistan'daki yetenekli genç insan kaynağına doğrudan erişim imkanı bulduğunu belirtti.



Konsolos Özbey ise Türkiye ve Pakistan halkları arasındaki derin dostluk bağına vurgu yaparak, tarihi arka plana sahip güçlü ilişkilerin, iki ülke liderlerince gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle giderek daha da güçlendiğinin altını çizdi.



TalentforBIZ etkinliğine, Aselsan, Arçelik, Havelsan, Hayat Kimya, NETAŞ, Özpak, Teknopark İstanbul, TRT, Türk Hava Yolları (THY), Turkish Aerospace, Turkcell, Türkiye Maarif Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü katılım sağlıyor.

Programa gün boyu 2 binin üzerinde Pakistanlı öğrenci ve mezunun katılımı öngörülüyor.

İlki geçen yıl yapılmıştı

TalentforBIZ programı, Türk markalarına her milletten yetenekler ile buluşma fırsatı sağlamak için geçen yıl başlatılmıştı.



Türkiye'nin dünya çapındaki yetenekler için de bir cazibe merkezi haline geldiğini ortaya koyan TalentforBIZ, ilk yılında 4 farklı ülkede 5 bine yakın Türk ve yabancı gence staj ve istihdam fırsatı sağlamıştı.

Etkinliklerde, Türk kurumları, iş ile staj başvurusu alıp mülakat yapmanın yanı sıra düzenledikleri atölye ve örnek olay çalışmaları, bilgilendirme oturumları ve söyleşilerle genç yeteneklere doğrudan ulaşma, kurumlarını ve Türkiye'yi tanıtma fırsatı buluyor.



TalentforBIZ etkinlikleri geçen yıl 17'si kamu bünyesindeki 69 kurumun ve 5 binin üzerinde öğrenci ve mezunun katılımıyla Özbekistan, İngiltere, Güney Afrika ve Almanya'da düzenlenmişti. ABD, Hollanda, Kazakistan ve Pakistan'ın da eklenmesiyle bu yıl 8 farklı ülkede TalentforBIZ etkinlikleri yapılıyor.