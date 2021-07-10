Pakistan'da Taliban bayraklı gösteri - Son Dakika

Pakistan'da dün düzenlenen bir cenaze töreninde Taliban bayrakları açıldı.
Pakistan'ın Khyber -Pakhtunkha eyaletindeki Peşaver şehrinde dün düzenlenen cenaze töreni Taliban'a destek gösterisine dönüştü. Cenazede Taliban bayrakları açılırken, Talibanı destekleyen sloganlar atıldı. Polis, bazı katılımcıların cenazeye Taliban bayrakları getirdiğini doğruladı. Polis Genel Müfettişi (IGP) Moazzam Jahan Ansari, "ayıplı eylemin arkasındaki kişilerin" kimliklerini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Öte yandan ABD ve NATO birliklerinin Afganistan ve Pakistan'dan çekilme süreci devam ederken yaşanan söz konusu olayın halk arasında paniğe yol açtığı belirtildi.
(Abid Mazhar/İHA)
Kaynak: İHA
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