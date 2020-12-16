Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek - Son Dakika
BBC

Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek

16.12.2020 15:47
Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek, System.String[]

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Lahor'da Eylül'de yolda benzini biten bir kadının, iki çocuğunun önünde toplu tecavüze uğramasından sonra başlayan protestoların ardından, tecavüzden suçlu bulunanların kısırlaştırılmasını da öngören bir kararname çıkardı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Lahor'da Eylül'de yolda benzini biten bir kadının, iki çocuğunun önünde toplu tecavüze uğramasından sonra başlayan protestoların ardından, tecavüzden suçlu bulunanların kısırlaştırılmasını da öngören bir kararname çıkardı.

Kararname, tecavüz davalarını en geç dört ayda sonuçlandıracak özel mahkemelerin kurulmasını, tecavüzden hüküm giymiş kişiler için bir ulusal veri tabanı oluşturulmasını ve mağdurların kimliklerinin korunmasını da içeriyor.

Eylül'deki olayda Lahor Polis Müdürü'nün ertesi gün tecavüze uğrayan kadının da suçlu olduğunu ima eden açıklaması ülkede infial yaratmış, tecavüzcülerin meydanlarda asılması önerisi gündeme gelmişti.

Meydanlarda idam yerine kimyasal hadım

Ancak Başbakan İmran Han, Pakistan'ın Avrupa Birliği'yle imtiyazlı ticari ortak statüsünü kaybedebileceğini belirterek bunun yerine ağır vakalarda saldırganların kısırlaştırılmasını önermişti.

Cumhurbaşkanı Alvi'nin imzaladığı kararname, Bakanlar Kurulu'nun geçen ay kabul ettiği yasa tasarısını temel alıyor.

Hükümetin, Alvi'nin imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeleri dört ay içinde parlamentoya getirmesi gerekiyor.

Aksi halde yasa çıkıncaya kadar bu düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.

Ülkedeki kadın hakları grupları Alvi'nin kararnamesini olumlu karşılamakla birlikte hükümetin kadınların korunması için daha fazla çaba harcaması çağrısında bulundu.

'Tecavüz davalarında yargılananların yüzde 3'ü hüküm giyiyor'

Bu düzenlemeye öncülük eden kadın hakları aktivisti Salman Sufi, tecavüz mağdurları için çalışanlarının tamamının kadınlardan oluşacağı "adalet merkezleri" kurulması çağrısında bulundu.

Ülkenin önde gelen kadın hakları uzmanlarından Fauzia Vigar da soruşturma ve yargılama sürecinin kadın odaklı olması gerektiğini belirterek "Tecavüz davalarında yargılananların sadece yüzde 3-4'ünün ceza aldığı bir ortamda güçlü bir mesaj göndermiyorsunuz. Hükümetin kararlı bir tutum sergilemesi gerekiyor" dedi.

Karaçi merkezli "Tecavüzle Savaş" adlı sivil toplum kuruluşuna göre ülkedeki tecavüz davalarında zanlıların sadece yüzde üçü hüküm giyiyor.

Ülkede her yıl en az bin "namus cinayetinin" işlendiği tahmin ediliyor.

Kimyasal hadım Endonezya ve Polonya'da da var

Endonezya 2016'da pedofillerin kısırlaştırılmasını öngören bir yasa geçirmişti.

Polonya'da da 2009'dan bu yana çocuklara tecavüz edenler için kimyasal hadım cezası var.

Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek

Cumhurbaşkanı, Pakistan, Tecavüz, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi         
15:22
Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak Lille'de büyük kriz! Borçlar ödenmezse kulüp satılmak zorunda kalacak         
14:59
ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti Kırgızistan uyruklu kadın, 80 yaşındaki eşinin üzerine kolonya dökerek ölümle tehdit etti         
13:45
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:34:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da tecavüz suçluları hadım edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei