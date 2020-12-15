Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa - Son Dakika

Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa

15.12.2020 17:40
Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa, System.String[]

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı. Yasa ile tecavüzcüler kimyasal hadım edilecek.

Pakistan'da tecavüzle mücadelede cezalar ve önlemler arttırılıyor. Geçtiğimiz aylarda Lahor kentinde 2 çocuğu ile birlikte seyahat ettiği sırada tecavüze uğrayan kadının ardından ülke genelinde başlayan protestolar sonrası Cumhurbaşkanı Arif Alvi tecavüzle mücadele için çıkarılan yeni yasayı imzaladı.

Yasa ile tecavüz davalarına özel mahkemelerin bakması ve 4 ay içinde karara varması bekleniyor. Ulusal cinsel suç kaydı oluşturulmasını sağlayacak olan yasa, kurbanların kimlik bilgilerini koruyacak ve tecavüzcülerin kimyasal olarak hadım edilmesine izin verecek.

Başbakan İmran Khan ve kabinesi geçtiğimiz ay yasayı onaylamıştı. Hükümetin, yeni yasayı Cumhurbaşkanı Alvi'nin imzasının ardından parlamentoya götürmesi ve yasayı kalıcı olarak geçirmesi için 120 günü bulunuyor. Bu süre boyunca yasa yürürlükte kalacak.

Bazı kesimler ise, cezaların çok sert olduğunu belirterek, yetkililerin onaylamadan önce gerekli danışma sürecini takip etmediklerini savundular.

Dünya'da birçok ülke cinsel suçlarla mücadele kapsamında kimyasal hadım yönetimi uyguluyor. Endonezya, 2016'da pedofililer için kimyasal hadım yasası çıkarmış, Polonya ise 2009'da çocuklara tecavüz eden yetişkinler için kimyasal hadımı zorunlu hale getirmişti. - İSLAMABAD

Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa

kimyasal hadım, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Lahor, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti         
17:35
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı         
16:30
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:55:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da tecavüzle mücadele için yeni yasa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei