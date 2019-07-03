Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 4 ölü 31 kayıp
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan'da 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 4 ölü 31 kayıp

14 dakika önce

Pakistan'ın İndus Nehri'nde 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 31 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Pakistan'da 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 4 ölü 31 kayıp, System.String[]

Pakistan'ın İndus Nehri'nde 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 31 kişinin ise hala kayıp olduğu belirtildi.

Rescue 1122 Acil Servis sözcüsü Bilal Ahmed, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen olayda Şangla-Haripur arasında yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu söyledi.

15 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

Teknede 50 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 4'ünün cesedine ulaşıldığını kaydeden Ahmed, 15 kişinin ise yüzerek kurtulduğunu kaydetti.

Haripur Emniyet Müdür Yardımcısı Arab Gul de 31 kişinin kayıp olduğunu söyleyerek, kurtarma çalışmalarına polis, asker ve bölge halkının katıldığını aktardı.

TEKNEDEKİLERİN HEPSİ AKRABA

Pakistan medyasına konuşan bir vatandaş ise teknedekilerin çoğunun Şangla'nın Dedal Kamaç bölgesinden ve hepsinin akraba olduğunu ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:27 Kaynak: AA
Acil Servis, Pakistan, Hayber, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:42:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da 50 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 4 ölü 31 kayıp
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]