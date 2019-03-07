Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Terör Operasyonu:  121 Gözaltı

Pakistan'da Terör Operasyonu:  121 Gözaltı

1 saat önce

– Pakistan İçişleri Bakanlığı, 2014 yılında terörle mücadele için oluşturulan 'Ulusal Eylem Planı' kapsamında 121 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Pakistan'da Terör Operasyonu:  121 Gözaltı, System.String[]
– Pakistan İçişleri Bakanlığı, 2014 yılında terörle mücadele için oluşturulan 'Ulusal Eylem Planı' kapsamında 121 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Pakistan İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bildiride, 'Ulusal Eylem Planı' (NAP) kapsamında 182 medrese ve 34 okulun yönetiminin kontrolünün il yerel yönetimine aktarıldığı açıklandı. Bildiride ayrıca, 5 hastane, 163 bakımevi, 184 ambulans ve 8 ofisin de kontrolünün il yerel yönetimine aktarıldığı belirtildi.

Operasyonların NAP 2014 kapsamında devam ettiği; bu süreçte İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimlerle ve emniyet teşkilatlarıyla birlikte hareket ettiği belirtilen bildiride, federal yönetimin yasadışı örgütlerle bağlantısı olan 44 kişiyi daha önce gözaltına aldığı bilgisi de yer aldı.

Pakistan İçişleri Bakanı Shehryar Khan Afridi ise düzenlediği basın toplantısında, operasyonların herhangi bir dış baskıdan bağımsız yapıldığını ve hükümetin yasaklı oluşumlarla ayrım gözetmeksizin mücadele ettiğini belirterek, "Kimsenin, Pakistan'ın içişlerine müdahale etmesine ve kendi çıkarları için kullanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - Pakistan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Dünya
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