Pakistan'da Terör Örgütleriyle İlişkili 216 Okula El Konuldu

Pakistan'da terör örgütleriyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 216 okul ve 5 hastaneye el konuldu.

Pakistan'da terör örgütleriyle ilişkisi olduğundan şüphelenilen 216 okul ve 5 hastaneye el konuldu. İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, nihai amaca ulaşılana kadar operasyonların devam edeceğini duyurdu.



Pakistan Hükumeti, Milli Eylem Planı kapsamında terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bugün 121 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca, 182'si dini eğitim veren toplan 216 okula valilikler tarafından el konulduğu belirtildi. Ayrıca yerel yönetimlerin, terör örgütleriyle ilişkisi olduğu düşünülen 5 hastane, 163 dispanser, 184 ambulans ve 8 ofise el koyduğu açıklandı.



İçişleri Bakanı Şehriyar Afridi, nihai amaca ulaşılana kadar Milli Eylem Planı kapsamınca operasyonların devam edeceğini duyurdu.



Öte yandan, geçtiğimiz Salı günü Pakistan İçişleri Bakanlığı, terör örgütü Ceyş-i Muhammed'in lideri Mesud Azhar'ın kardeşi Abdur Rauf dahil 44 teröristin tutuklandığını açıklamıştı. - İSLAMABAD

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